Primeur voor busfabrikant Van Hool,  eerste elektrische dubbeldekker

"In Noord-Amerika is de interesse in elektrische dubbeldekkers groter dan in Europa maar we merken dat er vanuit Europa nu toch ook vragen komen", zegt Snauwaert. "Zo hebben cruisemaatschappijen al interesse getoond om elektrische dubbeldekkers in te leggen om hun passagiers aan wal rond te rijden. Het gaat dan om beperkte afstanden waarmee ze hen naar toeristische bezienswaardigheden kunnen brengen", aldus Snauwaert.