PS-voorzitter Paul Magnette: "Ofwel is het vaccin voor iedereen verplicht, ofwel voor niemand"

"We kunnen ook niet zeggen: het vaccin is niet verplicht, maar voor sommige mensen is het dat toch. Ofwel is het vaccin voor iedereen verplicht, ofwel voor niemand. Ik vind dat het vaccin voor iedereen verplicht moet zijn. We kunnen wel niet iedereen tegelijk doen dus we moeten beginnen met sommige beroepen die in het hart van de strijd tegen het coronavirus staan, zoals zorgpersoneel. Maar de verplichting moet algemeen zijn, er is geen reden om vandaag bepaalde categorieën in het vizier te nemen."