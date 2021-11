Evenementensector "gemuilkorfd met mondmasker", zorgsector vindt strengere coronamaatregelen "onvoldoende" 

Vooral de verplichting om CO2-meters in de scholen te plaatsen vindt Molenberghs een belangrijke maatregel. Ook is hij erg tevreden dat het telewerken verplicht wordt. "Dat zijn twee goede zaken. Het wordt afwachten of de genomen maatregelen ook voldoende zullen zijn om de coronacijfers te doen dalen, de opvolging wordt belangrijk. Dit is alleszins de laatste kans om de kentering in te zetten, terwijl we alle sectoren nog open houden."

Deze week werden besmettingscijfers van bijna 20.000 gevallen op één dag genoteerd, geeft Molenberghs nog mee. "Dat is even hoog als toen we vorig jaar aan de piek zaten, maar nu zitten we nog niet aan de piek. We zitten in een zorgelijke situatie."