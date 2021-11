Zelfportret van Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo verkocht voor recordbedrag van 30,7 miljoen euro

Op een veiling van Sotheby's in New York is dinsdagavond een recordbedrag betaald voor een schilderij van de Mexicaanse kunstschilderes Frida Kahlo. Het zelfportret van Kahlo met als titel "Diego y yo" (Diego en ik) ging voor 34,9 miljoen dollar (30,7 miljoen euro) onder de hamer. Het vorige record voor een werk van Kahlo (8 miljoen dollar in 2016) werd daarmee verpulverd. Nooit eerder werd een Latijns-Amerikaans kunstwerk voor zo'n hoog bedrag geveild.