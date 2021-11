Gemeente neemt maatregelen om ontsnapping van kinderen uit schoolgebouw te voorkomen

Het incident van maandag deed zich voor tijdens de naschoolse opvang, die in het schoolgebouw is ondergebracht. Een kleuter van vier kon toen ongemerkt het schoolgebouw verlaten. Wellicht is het kind aan de uitgang een ouderpaar gevolgd, dat een ander kind kwam ophalen. Maar dat is nog niet helemaal uitgeklaard. Toen de verdwijning werd vastgesteld, is meteen een zoekactie gestart. Gelukkig werd de kleuter snel teruggevonden in de buurt, vlakbij het Zuidstation.