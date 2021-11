Testcentra UZA schakelen opnieuw hulp in van militairen

Het aantal coronatesten is de laatste tijd significant gestegen in Antwerpen. "Van 500 naar 1.200 testen per dag in het testcentrum van Antwerpen-Centraal. Op de UZA-campus van 300 naar 700 testen per dag. Ook het mobiel testteam van het UZA heeft het erg druk", zegt medisch directeur Guy Hans van het UZA.