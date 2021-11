Tiental huiszoekingen in kader van "mestfraude": 11 mensen opgepakt

"In de loop van de dag hebben we 11 personen gearresteerd. Er wordt hen laste gelegd dat ze deel uitmaken van een criminele organisatie, dat ze valsheid in geschrifte pleegde en voor inbreuken op het mestdecreet." Het onderzoek wordt voortgezet. Het is nog niet duidelijk of er een verband is met de mestfraude die eerder dit jaar aan het licht kwam. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is verontwaardigd en zegt dat er nog meer gecontroleerd zal worden op mestfraude in de toekomst.