TikTok gaat gebruikers sneller waarschuwen voor gevaarlijke "challenges"

Om het risico op dergelijke drama's in de toekomst zo veel mogelijk te vermijden, grijpt TikTok nu in. Het platform heeft het veiligheidscentrum in zijn app uitgebreid. Op die manier zullen de veelal jonge gebruikers van het medium meer informatie krijgen over de challenges en worden ze bovendien opgeroepen om kritisch na te denken over de risico’s die eraan verbonden zijn.