UHasselt zoekt wijsheidstanden voor onderzoek naar zenuwziekte en krijgt daar Amerikaanse steun voor

Om te onderzoeken hoe de ziekte zich kan ontwikkelen, moeten onderzoekers meer te weten komen over het defect in de Schwanncellen. Dat deden ze eerst via dierlijke proeven, maar nu hebben ze een menselijke stamcel gevonden waarin ze de ziekte CMT kunnen stimuleren. "In de kern van wijsheidstanden zitten stamcellen die we kunnen gebruiken en heel gelijkaardig zijn. Gewone tanden hebben die ook, maar die heb je meestal zelf nog nodig", lacht Wolfs. "Wijsheidstanden zijn eigenlijk toch afval en kunnen op deze manier nog nuttig gebruikt worden."