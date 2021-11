Uitbater Zoerselse dancing houdt hart vast voor Overlegcomité: "Ik ben bang"

Baandancing "De toverfluit" in Halle-Zoersel is een bekende zaak in de streek, gericht op mensen van de derde leeftijd. De coronacrisis is hard geweest voor Van Den Reeck. "Tijdens de sluiting heb ik een groente- en fruitkraam met bloemen en planten opengedaan, om toch maar iets te kunnen verdienen", aldus Van Den Reeck. "Ik heb zelfs als een bedelaar accordeon gespeeld aan een winkel. Wij hebben het, net als de collega's, heel moeilijk gehad. Een nieuwe sluiting kunnen we niet meer aan."

Een eventuele verstrenging van het sluitingsuur ziet Van Den Reeck wel zitten, al vindt hij dat de sector al veel maatregelen neemt. "Zo scannen we het covid safe ticket en zorgen we ervoor dat onze klanten wat uit elkaar zitten. Ik heb 2 mensen extra moeten aannemen om alles geregeld te krijgen."