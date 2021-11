Vaccinaties schakelen versnelling hoger: Soeverein in Lommel opent opnieuw als vaccinatiecentrum

In Noord-Limburg gaat het vaccinatiecentrum de Soeverein in Lommel terug open. En dat heeft alles te maken met het versnellen van de vaccinatiecampagne voor de derde prik. Nu is er in Noord-Limburg enkel een vaccinatiecentrum in Peer, maar dat is niet genoeg om op het einde van het jaar alle 65-plussers, zorgpersoneel en risicopatiënten een derde keer te vaccineren.