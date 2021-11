Vlaamse regering wil tegen volgend schooljaar oplossing voor urenlange busritten in buitengewoon onderwijs

Ook Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil nader bekijken of alle leerlingen wel écht recht hebben op het busvervoer. Over budgetten verder verhogen wordt dus niet gesproken. "Er wordt nu in totaal 107 miljoen euro voorzien voor de organisatie van het vervoer van 40.000 kinderen", zei Weyts daarover in het parlement. "Dat is bijna 2.700 euro per leerling. Ik denk dat we echt de budgetten veel beter kunnen besteden. We moeten fundamenteel herorganiseren", zegt Weyts. Ook de manier waarop de routes worden uitgestippeld moet beter. "Nu gebeurt dat letterlijk met pen en papier", aldus de minister.