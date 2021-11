Voetbalclub OHL blijft samenwerken met voetbalclub Younited Leuven: "Voetbal als middel om kwetsbare mensen te helpen"

Ook tijdens het voetbalseizoen ‘21-’22 blijft OH Leuven samenwerken met OH Leuven Younited, een voetbalclub voor wie het moeilijk heeft op vlak van huisvesting, psychische gezondheid, welzijn, armoede of verslaving. Bedoeling is om met de kracht van voetbal deze kwetsbare mensen in hun situatie te ondersteunen.