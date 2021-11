Welke vragen heb jij over de nieuwste beslissingen van het Overlegcomité? Laat het ons weten, wij zoeken een antwoord

De verschillende regeringen in ons land hebben de coronamaatregelen opnieuw verstrengd. Zo moeten we weer een mondmasker dragen op café, restaurant en in danscafés, en is voor discotheken bovenop de coronapas een test of mondmasker vereist. Verder zullen voortaan kinderen vanaf 10 jaar een mondmasker moeten dragen. Telewerk wordt 4 dagen per week verplicht tot 12 december, daarna gaat het om 3 dagen. En er komt zo snel mogelijk een derde (booster)prik voor iedereen. Heb jij hier vragen over? Stuur ze ons via onderstaand formulier.