Wandeling voor anderstalige nieuwkomers door Gentse natuur: "Initiatief om Nederlands te leren"

Natuurpunt en de stad Gent organiseren wandelingen voor anderstaligen die hun Nederlands willen oefenen. Dat doen ze in natuurgebied de Bourgoyen met het initiatief "Buur en Natuur". De bedoeling is dat nieuwkomers zowel elkaar als de Gentse natuur beter leren kennen. "Er is niks mooier dan een taal oefenen in een mooie omgeving, zoals in de Bourgoyen", zegt woordvoerster Marielaure De Brauwer.