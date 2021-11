Zoniënwoud is werelderfgoed, maar wat is het belang voor de gezondheid van de Brusselaars?

Professor Filip Meysman, coördinator van Curieuzenair (een burgerwetenschapsproject voor luchtkwaliteit in Brussel, red.) en onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, bevestigt: "De luchtkwaliteit is inderdaad beter in een groene omgeving zoals een bos of stadspark, maar dat effect is erg lokaal. Bomen filteren fijn stof en schadelijke gassen zoals stikstofdioxide enigszins, maar het is vooral omdat er op die plek geen uitstoot is, dat de luchtkwaliteit beter is. Vossen en reeën rijden nu eenmaal niet met de auto of een quad."

Ook voor sporters of mensen in beweging is dat mooi meegenomen: "Bij het sporten adem je tot tien keer meer lucht in dan in rust, dus is het wel van grote waarde om dat in die omgeving te kunnen doen”.

Ook de geluidsoverlast is kleiner. “Een bos heeft een verstillend effect, niet zozeer omdat het geluid opneemt, maar omdat er nu eenmaal geen geluidshinder wordt gecreëerd". Ook dat heeft een positieve impact op de gezondheid.