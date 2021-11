Weer leveringen aan Panos aan station Antwerpen-Berchem na twee dodelijke ongevallen

Anderhalve week geleden lieten twee vrouwen het leven nadat ze aan het station Antwerpen-Berchem werden aangereden door een vrachtwagen die kwam leveren bij broodjeszaak Panos. De vrouwen werden gegrepen door de vrachtwagen die achteruit reed.



Het moederbedrijf van Panos, La Lorraine besliste daarop om de leveringen stop te zetten: "Pas als er duidelijkheid is over de oorzaak van de ongevallen en er een veilige oplossing is, zullen we de leveringen weer opstarten", klonk het.