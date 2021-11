Wit-Rusland geeft migranten aan de Poolse grens plots onderdak: wat is er aan de hand?

Een probleem dat Loekasjenko zelf heeft gecreëerd. Hoewel hij dat officieel ontkent, lijkt het er namelijk sterk op dat de president de migranten is gaan halen en ze gebruikt - misbruikt - als drukkingsmiddel tegen de Europese Unie. "Als wapen", zei EU- buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell gisteren nog.

Alleen, het is een wapen dat voorlopig het beoogde doel niet lijkt te bereiken. De migranten geraken Polen echt niet binnen, dat is gisteren nog eens gebleken. Wit-Rusland zal dus zelf een oplossing moeten zoeken. Allicht worden gezinnen met kinderen gerepatrieerd. Mogelijk zal een kleinere groep die vooral uit mannen bestaat nog een tijdje blijven hangen. Mogelijk is het niet meer dan een korte winterstop en gaat de crisis volgend voorjaar weer gewoon door.

Eén ding lijkt weinig waarschijnlijk: dat Loekasjenko plots menslievend is geworden en geen mensen meer wil misbruiken voor zijn politieke spelletjes. Wat het wordt, weten we dus nog niet zeker, maar in elk geval is vandaag een nieuwe fase ingegaan.