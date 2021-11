Zoektocht naar leven op Mars kan misleid worden door 'valse fossielen'

"Op een bepaald ogenblik zal een Marsrover bijna zeker iets vinden dat er zeer sterk uitziet als een fossiel, en dus is het essentieel dat we met volle vertrouwen fossielen kunnen onderscheiden van structuren en substanties die gemaakt zijn door chemische reacties. Voor elk soort fossiel dat er bestaat, is er minstens één niet-biologisch proces dat erg gelijkaardige dingen crëert, en dus is het echt nodig dat we onze kennis verbeteren over hoe die gevormd worden", zei doctor Sean McMahon, een astrobioloog aan de University of Edinburgh en een van de auteurs van de nieuwe studie.

"We hebben ons in het verleden al in de luren laten leggen door processen die het leven nabootsen. Objecten die eruitzagen als fossiele microben zijn vele keren beschreven in oude gesteenten op aarde en zelfs in meteorieten van Mars, maar na diepgaander onderzoek bleken ze een niet-biologische oorsprong te hebben. Dit artikel is een waarschuwing waarin we oproepen tot meer onderzoek naar processen die het leven nabootsten in de context van Mars, zodat we vermijden telkens opnieuw in dezelfde vallen te lopen", zei Julie Cosmidis, hoogleraar geobiologie aan de University of Oxford en de tweede auteur van de studie.

De studie van McMahon en Cosmidis is gepubliceerd in het Journal of the Geological Society. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Edinburgh.