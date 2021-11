Aantal besmettingen stijgt fors in Sint-Lievens-Houtem, 20 procent meer sinds jaarmarkt van vorige week

Voor de De Knyf was annulatie van het evenement geen optie. "Het al dan niet organiseren had geen verschil gemaakt. De café's zouden even vol zitten tijdens die periode. Mensen zouden sowieso samenkomen. Nu konden we het tenminste reguleren", zegt hij.

Ook voor de ondernemers en verenigingen uit Sint-Lievens-Houtem wou de burgemeester de jaarmarkt niet afgelasten. "Zij hadden al zoveel producten en goederen ingekocht. Het is dan zeer moeilijk om te zeggen dat het niet kan doorgaan, terwijl ze zien dat het elders wel kan", zegt hij daarover.