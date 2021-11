8 oude windmolens maken plaats voor 12 nieuwe windturbines in het Kristalpark in Lommel

"8 oude windmolens die al sinds 2005 en 2007 dienst doen, gaan we nu vervangen door 6 nieuwe in het Kristalpark in Lommel", begint An Schaubroeck van Aspiravi enthousiast. "Daarbovenop hebben we een vergunning voor nog 6 nieuwe windturbines. Samen met de 5 oude windturbines die blijven staan is dat goed voor een park van 17 windturbines." Daarmee realiseert Aspiravi naar eigen zeggen het grootste windpark op land in Vlaanderen dat in 1 keer wordt opgebouwd.

