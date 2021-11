Amerikaans Congreslid op de vingers getikt voor gewelddadige video

Gosar verwijderde de video nadat Twitter die als "haatdragend" bestempelde, maar houdt vol dat het om een "symbolische cartoon" ging. Zich ervoor verontschuldigen deed hij niet, tot grote verontwaardiging van Congresvoorzitter Nancy Pelosi, die zei dat "dit over intimidatie op het werk en geweld tegen vrouwen gaat". In een speech trok Alexandría Ocasio-Cortez van leer tegen Republikeinen die de video niet veroordeelden: "Waarom is het zo moeilijk om te zeggen dat dit fout is? Als we aanzetten tot geweld tegen onze collega's, sijpelt dat door naar het geweld in dit land", aldus Ocasio-Cortez.