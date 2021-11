Antwerps ModeMuseum een uur ontruimd door weggegooide sigaret

Het ModeMuseum in Antwerpen is deze middag even ontruimd na een rookalarm. Alle bezoekers en het personeel moesten een uur lang het museum verlaten. De rook bleek afkomstig van een sigaret die via een kelderopening in een technische ruimte van het gebouw beland was. De collectie van het MoMu is gevrijwaard, er is geen enkele schade en het heeft op geen enkel ogenblik gebrand, zo benadrukt David Flamée, de woordvoerder van het MoMu, aan Radio 2 Antwerpen.