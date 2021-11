Bierbrouwer pakt klimaatcrisis aan door vrijgekomen CO2 te "voederen" aan algen: "400x efficiënter dan bomen"

De algen worden verwerkt in het veevoeder dat uit de graanresten gewonnen wordt, zodat een volledig circulair systeem ontstaat. "In plaats van telkens een grondstof boven te halen om een nieuw product te maken, werken we circulair en gaan we de koolstof efficiënt gebruiken", zegt Peter Ralph.

Dit circulaire model is de toekomst, gelooft de professor: "In de toekomst zoals ik die zie, gaan we veel werken met algen die overschotten gaan opeten, of het nu om CO₂ gaat, overschotten bij waterzuivering of van eten. Op die manier kunnen we circulair werken en de cirkel rondmaken. Industrieën zullen gaan werken met gerecycleerd koolstof, geen koolstof uit fossiele bronnen."