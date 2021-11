Auto met twee lichamen gevonden in Lobroekdok in Antwerpen, politie: "Mogelijk gaat het om vermist koppel"

Dinsdag werd er aangifte gedaan van een verdwijning, het ging om een volwassen koppel dat in Antwerpen woont. Hun auto werd vandaag uit het Lobroekdok gehaald, en er zijn twee lichamen in aangetroffen. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Maar de politie had wel aanwijzingen om hier te komen zoeken: eerder zou de gsm van de vrouw zijn aangetroffen in de buurt van het dok.

"Er waren wel degelijk aanwijzingen van in het begin dat het ging om een onrustwekkende verdwijning", aldus Wouter Bruyns van de lokale politie in Antwerpen. "Daarom is het onderzoek snel gevoerd kunnen worden. Er waren aanwijzingen dat we vandaag op deze locatie een voertuig konden aantreffen, en dat is ook zo gebleken", aldus Bruyns.