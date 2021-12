Zorgen over stroombevoorrading: gascentrales vallen meer in panne dan kerncentrales 

Als we in de geschiedenis terugkijken, moeten we vaststellen dat een defect in een elektriciteitscentrale heel zelden leidt tot echt grote stroomonderbrekingen of black-outs. De laaste keer was op 4 augustus 1982. Toen leidde een storing tijdens het testen van de gloednieuwe kerncentrale Doel 3 in combinatie met een hoogspanningslijn in onderhoud tot een blackout over grote delen van Vlaanderen.

In de kettingreactie die de panne veroorzaakte, ontplofte zelfs een deel van de elektriciteitscentrale in Vilvoorde, bijna 60 kilometer verderop. Een turbine werd door het dak gekatapulteerd, brokstukken vlogen honderden meters in het rond.