Scholen zwaar getroffen door nieuwe coronagolf: "Zo veel besmettingen hebben we hier nog niet gehad"

Dat is voelbaar op het terrein. Voor Viviane Wouters, directeur van de gemeentelijke basisschool De Vlieger in Kasterlee, brengt elke dag een nieuwe verrassing: “Het is elke ochtend bang afwachten: gaan we weer telefoon krijgen van personeelsleden die niet kunnen komen? Heel de dag zoeken we oplossingen om alles geregeld te krijgen.” Maandag waren er zo acht van de tweeëndertig personeelsleden afwezig. Drie van hen zijn enkele dagen later alweer aan het werk, twee andere personeelsleden vielen ondertussen in de plaats uit.