Zusters in Ieper zamelen goederen in voor slachtoffers van de watersnood in Wallonië

De zusters van de Heilige Familie schonken al een bedrag toen de nood het hoogst was, maar helpen nu voor het eerst mee aan een inzamelactie. "Ongeveer twee weken geleden zijn we aangesproken door het bisdom van Brugge om een ruimte in het klooster open te stellen om spullen te verzamelen en sorteren", vertelt zuster Lieve Desodt. "Die actie loopt goed, er wordt vanuit heel West-Vlaanderen vanalles gebracht. We hebben kledij, servies, voedingswaren die lang bewaren, donsdekens, handdoeken, elektrische apparaten, speelgoed voor kinderen dat nog zo goed als nieuw is , enzovoort. Ze mogen nog spullen brengen; als de ene ruimte vol is, beginnen we aan de andere ruimte."