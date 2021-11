Na bloedige repressie in Soedan willen burgers "open escalatie" tot de  democratie is hersteld

Net vandaag is ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken aan een rondreis in Afrika begonnen. Het behoud van de democratie staat voor hem hoog op de agenda. Blinken heeft het in een gesprek met de Keniase president Uhuru Kenyatta al gehad over de situatie in Soedan en over het conflict in Ethiopië. Daar trekken Tigrese opstandelingen traag maar zeker op naar de hoofdstad Addis Abeba.

De voorbije maanden heeft de Amerikaanse regering tevergeefs geprobeerd om de oplopende spanning in en tussen de twee landen in te tomen. Nu is de diplomatieke Afrika-gezant Molly Phee in het kielzog van minister Blinken naar Khartoem gestuurd voor een gesprek met generaal al-Burhan én met de afgezette premier Hamdok, die onder huisarrest staat. Na het bloedbad in Khartoem is het zeer de vraag of ook deze demarches kunnen voorkomen dat de olievlek van repressie en conflict in Oost-Afrika verder uitdijt.