Brugge krijgt tijdelijk standbeeld van frieteter

Het standbeeld is een initiatief van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM), in het kader van de week van de friet. De Frieteter is een persoon die geniet van een puntzak met frieten. “Hiermee willen we de Belgische frietcultuur in de kijker zetten”, zegt Liliane Driesen, woordvoerster van het VLAM.