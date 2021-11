Oprichter van "Molengeek" Ibrahim Ouassari verkozen tot "Brusselaar van het jaar"

Oud-politicus voor CD&V Hugo Weckx is uitgeroepen tot Brusselaar voor het leven. Weckx was gedurende zijn carrière schepen in Sint-Agatha-Berchem, kamerlid en zetelde ook in de senaat. Hij is intussen bijna 87. "Dit is een mooie bekroning", zegt Weckx. "Als je enkele weken voor je 87ste Brusselaar wordt van deze stad, dat is echt een geschenk."

Weckx neemt de gelegenheid te baat om een oproep te doen aan de politici van vandaag. "Er gaan geregeld stemmen op om de 19 gemeenten van het gewest samen te smelten. Maar ik zeg: laat die 19 gemeenten wat ze zijn. Je kan toch moeilijk Molenbeek samenvoegen met Ukkel? Dat zijn toch twee totaal verschillende gemeenten? Die eigenheid van elke gemeente maakt Brussel tot wat het vandaag is", besluit Weckx.