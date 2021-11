Carnavalsactiviteiten geschrapt in Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Zoutleeuw omwille van corona

"Carnaval is een sociaal feest waar iedereen moet kunnen aan deelnemen en als je mensen ziek maakt is dat geen sociaal feest meer, dan sluit je mensen uit", gaat Appeltants verder. "Bovendien hebben we ook heel wat oudere mensen in onze vereniging die veel vatbaarder zijn voor het virus en we willen hen beschermen. We hopen wel dat onze 47ste carnavalstoet die gepland is op 13 maart 2022 in Zoutleeuw wel kan doorgaan."