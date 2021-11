CEO Sportpaleis: "Mondmasker is handicap tijdens concert"

"Uiteraard kan een artiest optreden voor een publiek met mondmasker op", gaat Van Esbroeck verder. "In de zomermaanden moest het publiek ook een mondmasker dragen tijdens concerten. Maar de beleving is toch anders. Zodra een artiest feedback vraagt van het publiek, en vraagt dat ze meejoelen en dansen, dan is een mondmasker een handicap die onoverbrugbaar lijkt. Een concert meemaken van Natalia bijvoorbeeld met of zonder mondmasker, is een wereld van verschil."