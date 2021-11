Coldplay met "Viva La Vida" op nummer 1 in de MNM1000, ook ABBA-effect voelbaar

Het is zover: de nummer 1 van de MNM1000 is bekend. Elk jaar kiezen de luisteraars van MNM hun 1000 favoriete nummers en na tien jaar staat Coldplay opnieuw aan de top met het nummer “Viva La Vida”. En dat heeft volgens MNM-dj Laura Govaerts te maken met de tijd waarin we leven. "Viva La Vida is een song vol hoop en levenslust, niet toevallig dat de luisteraars van MNM hem helemaal bovenaan zetten in dit rare jaar.”