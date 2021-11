Dancinguitbaters staan voor moeilijke keuze: “We staan met onze rug tegen de muur”

“Het is gewoon te moeilijk om alles op twee dagen nog rond te krijgen.” Nu nog een testdorp bouwen om zelftests te doen, is volgens Kurt praktisch onhaalbaar. “We kunnen geen 500 klanten een kwartier lang buiten laten wachten op hun uitslag. Maar het ander initiatief is even slecht. We hebben op Facebook gezet dat we voorlopig voor de mondmaskers gaan en er kwamen al veel negatieve reacties van mensen die niet willen komen.”