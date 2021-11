Feest met 1.800 bezoekers in Lievegemse discotheek Kokorico gaat niet door: "We kunnen niet anders"

"We hebben alles geprobeerd maar het is niet mogelijk om onze party en de sneltesten voor zo'n massa mensen op een goede, verantwoorde manier te laten doorgaan", staat verder nog te lezen. "Het is met pijn in het hart maar we kunnen niet anders dan afgelasten."

De organisatie stelt het evenement uit naar vrijdag 28 januari. Tickets blijven geldig voor de nieuwe datum. Wie toch een terugbetaling of waardebon wil, kan dat toch doen via de betaalwebsite van de organisatie.