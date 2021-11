Eerste "boosterprik" tegen het coronavirus in Nederland is toegediend aan 90-jarige vrouw

In Den Haag heeft de 90-jarige Ank Ruiterman als eerste in Nederland een zogenoemd "boostervaccin" gekregen. De volgende weken zullen eerst de Nederlanders van meer dan 80 jaar een dergelijke extra vaccin krijgen als ze dat willen. Daarna volgen de andere Nederlanders. In ons land worden sinds vorige maand al boosterprikken gezet.