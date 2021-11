Onrust bij werkgevers over hoe telewerkplicht wordt gecontroleerd: "Willen tijd krijgen om ons aan te passen"

Toch heerst er nu extra bezorgdheid, zo zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. "Heel wat bedrijven hebben ons vandaag gecontacteerd omdat er geen duidelijkheid is over hoe die registratie zal verlopen. Er komt een RSZ-tool, maar de vraag is wanneer die er zal zijn, hoe die er zal uitzien en welke formaliteiten zullen worden opgelegd. Maandag moet het telewerk ingaan, maar vandaag is er bijzonder veel onduidelijkheid over hoe dat zal moeten lopen. Bedrijven zijn ongerust over heel wat nieuwe administratieve paperassen die ze zullen moeten invullen."