Onderzoekskeuken in Roeselare wil voeding voor grootkeukens nog gezonder en lekkerder maken

De FR&D Hall is een project van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, Flanders’ Food en de hogeschool Vives. “We hebben de grootkeukens en de eindconsumenten bevraagd en daaruit bleek dat de maaltijden, die worden geserveerd in ziekenhuizen, zorginstellingen en scholen wel wat beter kunnen. Soms laten smaak en uitzicht van die maaltijden te wensen over; waterkringen op het bord, te donkere groentes of te droge worsten of filets. In de FR&D Hall voeren we testen uit hoe we dit kunnen verbeteren”, vertelt Brian Desplinter van POM West-Vlaanderen.