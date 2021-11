Weg met ongezellige werfcontainers: bouwvakkers krijgen comfortcontainer

De werf in Edegem is de eerste waar bouwvakkers van Jansen the Building Company kunnen genieten van zo'n comfortcontainer. "We plannen om er op elke site gebruik van te maken. Soms gaan we iets kleinere oplossingen gebruiken voor op een werf van korte duur, maar we streven altijd naar hetzelfde comfort", benadrukt Bervoets. "We hebben de units zelf ontworpen en kunnen ze makkelijk hergebruiken en zelfs combineren." De productietijd van zo'n werfkeet met 4 units is 8 weken en de plaatsing duurt gemiddeld 2 weken.