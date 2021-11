Geen kerstmarkt in Grimbergen dit jaar: "Als we inwoners vragen om voorzichtig te zijn, moeten we dat zelf ook doen"

Vorige week overwoog het gemeentebestuur nog om de kerstmarkt eventueel te laten doorgaan door een coronapas te vragen aan alle bezoekers en een mondmaskerplicht in te voeren. Hoewel dat plan volledig uitgewerkt was en het Overlegcomité het organiseren van evenementen zoals de kerstmarkt niet verbiedt, heeft het gemeentebestuur nu toch beslist het evenement niet te laten doorgaan.

"We hebben als gemeentebestuur een voorbeeldfunctie. Als we van onze inwoners vragen om voorzichtig te zijn, dan moeten we zelf het voorbeeld geven en het nodige doen om extra besmettingen te voorkomen", vindt schepen van Feesten William De Boeck (Open VLD). De Grimbergse kerstmarkt zou normaal gezien doorgaan van 10 tot en met 12 december. "Daarom wilden we ook absoluut vandaag een definitieve beslissing nemen. We kregen geregeld telefoon van handelaars die zich afvragen of ze hun bestellingen voor de kerstmarkt konden plaatsen of niet", aldus De Boeck. Het is het tweede jaar op rij dat de kerstmarkt in Grimbergen niet doorgaat.