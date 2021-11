Groen wil dat er natuurbegraafplaats komt in Diest: "Mensen worden graag uitgestrooid in de natuur"

"In het buitenland is een natuurlijke begraafplaats al veel meer ingeburgerd dan hier, daar is dat een groot succes. Maar ook bij ons is er steeds meer vraag naar", zegt Celis. "Veel mensen willen geen grote begraafplaats met een zerk, maar worden liever uitgestrooid in de natuur. Voor de nabestaanden is het ook veel aangenamer om afscheid te nemen in een bos waar dan enkele banken staan." Groen zal aan het stadsbestuur vragen om een commissie op te richten die kan uitzoeken of en hoe dit in Diest gerealiseerd kan worden.

In Glabbeek komt er binnenkort een natuurbegraafplaats en in Beersel wordt er zelfs al een tweede plaats ingericht waar je in het bos uitgestrooid kan worden.