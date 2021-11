In Aarschot printen ze huizen

Hélène de Troostembergh studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen. Op internet ontdekte ze dat er in Australië en Nieuw-Zeeland woningen met een stalen structuur worden gebouwd. Ze past nu het procédé toe in haar bedrijf in Aarschot. Het ontwerp van de architect wordt op de computer omgezet in een 3D-model. In de fabriekshal wordt staal via een soort 3D-printer omgezet in stalen bouwelementen. Die vormen het stalen geraamte van de nieuwe woning. Het geraamte wordt helemaal aangekleed met wanden, deuren en ramen en gaat de vrachtwagen op. De woning wordt op haar bestemming in elkaar gestoken. "Staal is duurzaam materiaal want volledig recycleerbaar", zegt de Troostembergh, "de woningen zijn energieneutraal."