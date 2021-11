In Menen vertelt een struikelsteen het verhaal van een gruwelijke deportatie tijdens de Holocaust

De struikelsteen in Menen is geen unicum. Er zijn er al meer dan 70.000 geplaatst in meer dan 20 landen. "Door corona kon de kunstenaar en initiatiefnemer van de struikelstenen, Demnig, helaas niet aanwezig zijn", vertelt schepen Herman Ponnet (Vooruit). "Maar we vonden het toch belangrijk om de struikelsteen alsnog aan te leggen, ook al kon hij er niet bij zijn."

De voorbijganger moet door de knieën en het hoofd buigen. Hij buigt op deze manier als het ware voor het slachtoffer. Het struikelen is dus niet letterlijk struikelen, maar het is symbolisch bedoeld. "Je struikelt alleen met je hart en met je hoofd over het verhaal", benadrukt Ponnet. "We willen aantonen dat er hier iets gebeurd is, dat niet normaal is en niet door de samenleving aanvaard kan worden. Racisme moet altijd bestreden worden."