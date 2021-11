ING België sluit volgend jaar ongeveer 50 kantoren: "Belg bankiert steeds meer digitaal en op afstand"

Concreet heeft ING België op een ondernemingsraad gezegd dat ze tegen eind 2022 van 405 bankkantoren naar ongeveer 350 willen gaan. Er zou vooral worden gesnoeid in de eigen kantoren. Daarvan zijn er nu nog 94 en zouden er eind volgend jaar nog een 50-tal overblijven. Of en hoeveel zelfstandige kantoren er zullen verdwijnen, is nog niet bekend. Ook over de precieze locaties kan woordvoerster Safia Yachou nog niets meedelen. "Dat zal besproken worden in verdere onderhandelingen."