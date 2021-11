Inzamelactie voor verbrande peuter Mats loopt vlot: al meer dan 7.000 euro ingezameld

"De steun voor onze Mats is hartverwarmend", zeggen ouders Birger en Melissa. De crowdfunding voor de verbrande peuter Mats uit Werken bij Kortemark leverde al 7.000 euro op. Er werd al meer dan 700 kg pannenkoeken verkocht én er komt nog een veiling van Club Brugge T-shirts van Charles De Ketelaere en Mats Rits aan. Naar die laatste voetballer werd de peuter ook genoemd.

Vorige week maandagavond raakte de 17 maanden oude Mats De Smet voor 85 procent verbrand over zijn lichaam toen hij in een heet bad viel. De peuter ligt sindsdien in coma in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek in Brussel. Hij is al geopereerd, maar er zullen nog tal van operaties volgen. Initiatiefnemer van de inzamelacties, Bart Lanckriet vreest dat er hem nog een lange revalidatie te wachten staat. "Ze zeggen dat hij extra zorgen zal nodig hebben tot hij ongeveer 25 jaar is. Hiermee willen we Birger en Melissa een duwtje in de rug geven. Zo nemen we toch al een beetje van hun zorgen weg."