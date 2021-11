Finalisten "K2 zoekt K3" bekend: "gemiste kans" volgens mediaprofessor, "dubbel gevoel" bij Studio 100

“K3 is een sterk merk, dat is bij deze nog maar eens gebleken, maar niet sterk genoeg om het te veranderen. En daar begrijp ik het publiek ook in. Als je cola koopt, dan wil je cola krijgen. Maar onze zoektocht is oprecht: niéts is op voorhand beslist, het loopt zoals het loopt. Geen enkele kandidaat is een excuustruus, of kunstmatig lang aan boord gehouden”, benadrukt Van Mensel.

“De publieksjury doet wat ze doet, en de vakjury heeft open en eerlijk geoordeeld. En dat proces heeft geleid naar 4 meisjes - allemaal topkandidaten - onder wie drie blondines. Het brede publiek wil blijkbaar liefst drie meisjes bij K3. Dat is dubbel, want ergens is het ook fijn dat iets herkenbaars zo lang kan blijven bestaan”, aldus Studio 100.