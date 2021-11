Recordaantal besmettingen in Kasterlee: gemeente schrapt verschillende evenementen 

Kasterlee telt momenteel 282 besmettingen per week. "Ik vernam net dat we op de zesde plaats in Vlaanderen staan. Dat is natuurlijk geen benijdenswaardige positie", zegt burgemeester Ward Kennes (CD&V).

Dat heeft zijn gevolgen in scholen, diensten en organisaties. De bevolkingsdienst van de gemeente ging al tijdelijk dicht. Daarnaast wordt onderzocht of andere gemeentelijke diensten, zoals ontmoetingscentra, hun dienstverlening tijdelijk moeten terugschroeven of zelfs moeten sluiten.