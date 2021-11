Kerstboom in Brussel geplaatst: "Ongelofelijk dat die in onze tuin stond"

Om 6u vanochtend was het dan zover. Geëscorteerd door vier politiemotors kwam een grote vrachtwagen aan met in de laadbak de 18 meter lange spar. Die stond 25 jaar lang in de voortuin van Paul Vierendeels en zijn vrouw Annemie Soete uit Dilbeek. Maar omdat de boom te groot werd, zochten ze naar een nieuwe plek. En die werd gevonden op de Grote Markt van Brussel. Paul: "We zijn heel fier en het is een hele eer dat onze boom mag staan op deze magnifieke plaats. Pas nu zie ik hoe groot en mooi die boom eigenlijk was. Het is echt een heerlijk moment voor ons."



Beluister hieronder het hele interview met Paul en zijn vrouw Annemie op de Grote Markt in Brussel (tekst gaat verder).