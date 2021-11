Kersthuis in Waterschei met meer dan 11.000 lichtjes werkt aanstekelijk: “Heel de straat hangt nu al vol versiering"

De inwoners van het Genkse Waterschei tellen elk jaar af naar de kerstverlichting van buurman Mauro. Dit jaar was hij wel vier dagen bezig met de versiering van zijn huis. “Het was mijn droom om ooit over de 10.000 lampjes te geraken. Deze keer is het me gelukt, met de hulp van mijn vrouw en zoon. Wat er allemaal te spotten valt? Karren met rendieren, een klimmende kerstman, zelfgemaakte hartjes, kerstbomen, kransen, engelen en nog veel meer. We hebben ons beste beentje voorgezet.”

Om de stijgende energieprijzen maakt Mauro zich niet druk. "Als ik daar over zou piekeren, zou ik dit niet kunnen doen. De lichtjes branden trouwens pas vanaf halfzes 's avonds."